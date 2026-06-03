A New York si indaga su uno strano andirivieni attraverso i tombini

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Il dipartimento di polizia della città di New York (NYPD) sta indagando su alcuni casi di persone che nelle ultime settimane sono state viste e riprese mentre entravano e uscivano dai tombini nei distretti di Brooklyn e del Queens.

Finora non ci sono stati arresti e non è ancora stato appurato se stiano sfruttando la rete fognaria della città per svolgere attività illecite. Un funzionario della polizia ha detto alla NBC che una delle ipotesi prese in considerazione dagli investigatori è che il gruppo stia «setacciando il sistema fognario alla ricerca di oggetti di valore che finiscono nelle acque reflue».

La polizia aveva ricevuto la prima segnalazione giovedì scorso verso le 11 di sera: un testimone aveva detto di aver visto alcune persone scoperchiare un tombino all’incrocio tra McDonald Avenue e Colin Place, nel quartiere di Gravesend. Il gruppo è riemerso dallo stesso punto verso le 2 del mattino, tre ore dopo. Il momento è stato ripreso in un video diffuso dalla polizia, che mostra il gruppo di persone uscire dal tombino una alla volta, e poi cambiarsi i vestiti accanto ad alcune auto parcheggiate.

Circa due ore dopo la segnalazione iniziale da Gravesend, la polizia ne ha ricevuta un’altra: sette persone erano state viste mentre entravano in un tombino vicino all’incrocio tra Heyward Street e Bedford Avenue, nel quartiere di Williamsburg.

Sono rimaste nella rete fognaria per circa due ore e mezza, poi sono uscite dallo stesso punto, sono salite in macchina e sono andate via. Un video pubblicato dalla testata locale Williamsburg 365 ha mostrato il momento in cui il gruppo è uscito. Alcuni indossavano lampade frontali e portavano con sé pale e altri attrezzi. Uno di loro ha rischiato di essere investito da un’auto mentre risaliva dal tombino.

Un caso simile era stato segnalato lo scorso 5 maggio, quando tre persone erano state viste entrare in un tombino tra la 20th Avenue e la 36th Street, nel quartiere di Astoria. Indossavano degli stivali da pesca alti fino alla coscia, e portavano con sé delle torce elettriche.

Un testimone aveva descritto la scena in un’intervista a NBC New York: «Tre sconosciuti che camminavano in giro con strani abiti hanno aperto il tombino e sono scesi, come nei cartoni animati delle Tartarughe Ninja. Li guardavo e loro guardavano me, ho capito che stavano tramando qualcosa».

Le indagini non hanno ancora stabilito se i tre episodi siano collegati tra loro. Il dipartimento per la Protezione ambientale di New York ha detto che finora non sono stati riscontrati danni alla rete fognaria della città.

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