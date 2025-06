Israele sta attaccando l’Iran

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha detto che per il sito nucleare di Isfahan non ci sono state conseguenze dovute all’attacco da parte di Israele, sulla base delle informazioni fornite dal governo iraniano. Al momento non è chiaro se il sito sia stato effettivamente colpito, ma senza particolari danni, o se non ci sia stato un attacco vero e proprio nella zona, come riferito in precedenza.

A Isfahan ci sono almeno cinque impianti per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie nucleari, legate sia alla conversione dell’uranio sia alle tecniche di gestione dei rifiuti radioattivi. Da tempo si sospetta che l’area sia impiegata per lo sviluppo di armi atomiche e in più occasioni le delegazioni dell’AIEA avevano segnalato di non aver avuto accesso a tutte le strutture per poter verificare le attività e gli scopi di ricerca dei centri di Isfahan.