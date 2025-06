Come è avvenuto il bombardamento statunitense in Iran

Il bombardamento con cui gli Stati Uniti si sono uniti alla guerra di Israele contro l’Iran potrebbe aver comportato anche una grossa operazione di depistaggio. Al momento le fonti ufficiali statunitensi hanno condiviso poche informazioni su come sia avvenuto, quindi per esempio sul percorso degli aerei e sul tipo di attacco che è stato messo in atto. Molte cose diventeranno più chiare nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma intanto ecco quello che sappiamo.

La partenza

Tutte le fonti e le ricostruzioni sono concordi sul fatto che l’attacco è partito dalla base aerea di Whiteman, in Missouri, che ospita i bombardieri B-2 Spirit. I B-2, molto riconoscibili per la loro forma ad ali di pipistrello, sono gli unici aerei da guerra statunitensi capaci di trasportare le bombe cosiddette bunker buster, cioè quelle che possono penetrare in profondità sottoterra e danneggiare quindi i siti nucleari iraniani più protetti, come quello di Fordo.

Il depistaggio?

L’ipotesi che sta circolando in queste ore è che sabato da Whiteman siano partite in realtà due squadre d’attacco, una con il compito di depistare e distogliere l’attenzione, l’altra con il compito di compiere il bombardamento.

Il volo della prima squadra era pubblico, e tutti potevano seguirlo tramite i sistemi di tracciamento degli aerei disponibili online. Questa prima squadra era composta da sei B-2 e da otto KC-135 Stratotankers, che sono dei velivoli per il rifornimento in volo (vengono chiamati “aerocisterne”, e consentono, tramite una specie di braccio meccanico, di rifornire gli aerei senza dover atterrare). La prima squadra si è diretta verso ovest, in direzione dell’oceano Pacifico.

Tutti hanno pensato a quel punto che i B-2 e gli aerei da rifornimento avrebbero fatto un volo a tappe, fermandosi anzitutto nella base aerea americana di Guam, nel Pacifico occidentale, e poi, forse, nella base aerea britannica di Diego Garcia, che si trova in un’isola dell’oceano Indiano e che, secondo tutti gli esperti, sarebbe stata a una distanza ottimale per attaccare l’Iran.

Ma molte fonti e analisi sostengono che da Whiteman sarebbe partita una seconda squadra di B-2, diretti invece verso est, e che sarebbe stata questa seconda squadra ad attaccare l’Iran. La seconda squadra non era rilevabile dai sistemi di tracciamento pubblici e avrebbe raggiunto l’Iran passando per l’oceano Atlantico e attraversando il Mediterraneo, con un volo diretto (senza fermate intermedie).

È un’ipotesi di cui i media statunitensi hanno già cominciato a parlare, ma su cui non ci sono conferme ufficiali.

Ci sarebbero alcuni indizi: anzitutto, fonti anonime hanno detto al New York Times che i B-2 non si sono fermati in nessuna base, e hanno eseguito l’attacco con un unico volo diretto durato 37 ore, che ha richiesto numerosi rifornimenti in volo. Il governo britannico ha inoltre confermato che gli Stati Uniti non hanno usato la base di Diego Garcia per l’attacco.

Si è poi parlato molto online di un post su X in cui un abitante del Missouri ha detto sabato di aver visto una squadra di B-2 (che per la loro forma sono molto riconoscibili) andare verso est. Molti analisti affidabili hanno ritenuto questo post verosimile:

Attenzione: queste ipotesi non sono ancora confermate e non possiamo dire con certezza come sia andata davvero. È anche possibile che entrambe le squadre di B-2 abbiano partecipato all’operazione.

L’attacco

Sappiamo per certo, e l’ha confermato anche il governo iraniano, che sono stati colpiti i siti nucleari di Fordo, Natanz e Isfahan. Il presidente statunitense Donald Trump, in un discorso alla nazione, ha detto che l’attacco ha «completamente e totalmente annientato» le capacità iraniane di arricchire l’uranio (non è chiaro se sia vero oppure no).

Le informazioni più dettagliate su come è avvenuto l’attacco vengono da Fox News, il network televisivo conservatore molto seguito da Trump. Sean Hannity, uno dei presentatori principali di Fox, dopo l’attacco ha parlato direttamente con Trump, che gli ha detto che gli Stati Uniti avrebbero lanciato sei bombe bunker buster su Fordo, il sito più importante e quello meglio protetto, perché costruito all’interno di una montagna. Nel video qui sotto, pubblicato dall’agenzia iraniana IRNA e verificato dalla CNN, si vede del fumo salire dal sito di Fordo, in lontananza.

Gli altri due siti nucleari – Natanz e Isfahan – sarebbero stati colpiti con 30 missili da crociera Tomahawk lanciati da sottomarini posizionati nei mari vicini all’Iran. Alcune fonti anonime sentite dal New York Times sostengono che gli Stati Uniti avrebbero lanciato due bombe bunker buster anche contro Natanz.

Il ritorno

Dopo l’attacco, tutti gli aerei sono ritornati immediatamente alle basi, anche se non è chiaro dove siano atterrati. Trump ha annunciato pubblicamente il bombardamento solo dopo che tutti avevano lasciato lo spazio aereo iraniano, per evitare che gli aerei statunitensi potessero essere intercettati.