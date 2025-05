Nello stato di Washington un camion ha perso 250 milioni di api

Venerdì un camion che trasportava più di 31 tonnellate di arnie e api si è ribaltato per cause ancora sconosciute nella contea di Whatcom, nello stato di Washington, negli Stati Uniti. Il camion ha perso gran parte del carico, e si stima che circa 250 milioni di api siano state liberate in seguito all’incidente. Lo sceriffo della contea ha emesso un’allerta per gli abitanti della zona, dicendo loro di mantenersi a una distanza di almeno 200 metri dal punto in cui il camion si è ribaltato, per evitare che vengano punti e per permettere i lavori di recupero delle api. Sul posto sono infatti al lavoro diversi apicoltori che stanno cercando di far tornare le api negli alveari, dove si trovano ancora le api regine. Secondo l’ufficio dello sceriffo, la maggior parte delle api dovrebbe essere recuperata nel giro di 48 ore.