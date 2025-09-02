L’azienda statunitense Kraft Heinz si dividerà in due società separate perché la fusione del 2015 non ha funzionato

L’azienda statunitense Kraft Heinz ha detto che si dividerà in due aziende indipendenti: una si occuperà della vendita di generi alimentari come cereali, affettati e bevande, mentre l’altra venderà principalmente salse e altri prodotti spalmabili. Entrambe le aziende saranno quotate in borsa, come lo è già ora Kraft Heinz, che in Italia è nota per i fagioli in latta, la maionese, il ketchup e per il marchio di biscotti per l’infanzia Plasmon (che di recente ha venduto alla multinazionale italiana del settore alimentare NewPrinces Group, insieme ad altri marchi). La divisione verrà completata nel secondo semestre del 2026.

La scelta di dividere il gruppo è legata agli scarsi risultati dell’azienda, che nel 2015 era nata dalla fusione di Kraft e di Heinz e aveva tra gli obiettivi la riduzione dei costi e la crescita internazionale di alcuni marchi. Tuttavia, da quel momento le azioni del gruppo sono crollate quasi del 70 per cento e a luglio Berkshire Hathaway, l’azienda del famoso investitore statunitense Warren Buffet che aveva promosso la fusione nel 2015, ha registrato una perdita di 3,8 miliardi di dollari (circa 3,3 miliardi di euro) sull’investimento fatto nel gruppo.