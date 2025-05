L’investitore statunitense Warren Buffett ha detto che andrà in pensione alla fine dell’anno

Sabato il miliardario statunitense Warren Buffett, considerato uno degli investitori di maggior successo dell’ultimo secolo, ha annunciato che intende andare in pensione entro la fine dell’anno. Buffett ha 94 anni e dal 1965 è a capo del consiglio di amministrazione della holding Berkshire Hathaway, che è una delle più grandi al mondo, con un fatturato annuo che si aggira attorno ai 250 miliardi di dollari.

Buffett ha detto che raccomanderà come proprio successore l’imprenditore canadese Greg Abel, che è vicepresidente di Berkshire Hathaway dal 2018 ed era considerato da anni il successore più probabile di Buffett. Nonostante l’età di Buffett, comunque, la notizia è una sorpresa: finora, infatti, l’investitore aveva sempre detto di non avere intenzione di andare in pensione, e gli esperti ritenevano che sarebbe rimasto effettivamente a capo della holding fino alla sua morte. Buffett ha comunque detto che non intende vendere le azioni della Berkshire Hathaway in suo possesso.