Weekly Beasts

L’isola di Koljučin è una piccola isola nel mare dei Čukči, al largo della costa nord-orientale della Siberia, e ospita un’ex stazione di ricerca polare sovietica abbandonata da oltre trent’anni. Gli orsi polari sembrano aver trasformato gli edifici della stazione nel loro rifugio: vi si radunano ed entrano ed escono liberamente, come mostrano le immagini girate con un drone dal travel blogger Vadim Makhorov, tra cui una pubblicata in questa raccolta. C’è poi una famiglia di fossa del Madagascar, un mammifero carnivoro a rischio di estinzione: questa settimana lo zoo di Napoli ha annunciato la nascita di quattro cuccioli. Infine, alci nel parcheggio di un centro commerciale statunitense e un cane con al collo una kefiah durante le proteste per la Flotilla e per Gaza a Bogotà, in Colombia.