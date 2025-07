La tennista Amanda Anisimova ha battuto a sorpresa Aryna Sabalenka ed è in finale a Wimbledon

La tennista statunitense Amanda Anisimova ha battuto per 2 set a 1 (6-4, 4-6, 6-4) la bielorussa Aryna Sabalenka e si è qualificata per la finale di Wimbledon: sarà la sua prima finale in un torneo del Grande Slam, i più importanti nel tennis. La semifinale contro Sabalenka è stata una bella partita, molto combattuta: sono entrambe tenniste molto potenti e per tutta la partita hanno tirato colpi forti e rischiosi, dando spettacolo. Si sono fatti notare in particolare i rovesci di Anisimova. La vittoria di Anisimova è sorprendente: Sabalenka è la numero 1 del mondo, Anisimova è dodicesima.

Anisimova ha 23 anni e una storia un po’ particolare. Si affermò quando era molto giovane: nel 2019 vinse il suo primo torneo ATP, il 250 di Bogotà, e raggiunse le semifinali del Roland Garros. All’inizio del 2023 decise però di smettere temporaneamente di giocare, dicendo di dover risolvere alcuni problemi di salute mentale: tornò dopo un anno, e all’inizio del 2025 ha ottenuto la sua vittoria più prestigiosa, quella del WTA 1000 di Doha.

Sabalenka invece ha vinto già tre tornei del Grande Slam e giocato in tutto sei finali, ma a Wimbledon non è mai riuscita ad andare oltre le semifinali: già nel 2021 e nel 2023 era stata eliminata a questo punto del torneo. In finale a Wimbledon Anisimova giocherà contro una tra Iga Swiatek e Belinda Bencic.