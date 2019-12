Il 2019 nelle ricerche su Google

Ogni anno Google compone una lista delle cose più cercate sul suo motore di ricerca, nel mondo e nei singoli paesi. Non è una lista delle cose più cercate in assoluto, perché ce ne sono alcune che non calano mai e se venissero considerate sarebbero sempre in cima a ogni classifica: le previsioni del tempo, per dirne una, oppure i risultati delle partite di calcio (termini di ricerca come “Champions League” hanno dei picchi costanti durante l’anno). Per questo motivo, Google mette insieme queste liste inserendo i termini di ricerca che in quest’anno hanno avuto una crescita rilevante rispetto all’anno precedente. Di seguito abbiamo messo insieme le liste delle cose più cercate in Italia, mentre qui potete trovare quelle più cercate nel mondo.

Parole

Tra i termini di ricerca più cercati quest’anno ci sono i nomi di due persone morte che hanno colpito molto gli utenti, cioè la conduttrice televisiva Nadia Toffa e l’attore Luke Perry, famoso per il suo ruolo in Beverly Hills 90210. Un evento di cui si è parlato tantissimo è stato l’incendio alla cattedrale di Notre Dame di Parigi, e di conseguenza il termine “Notre Dame” è secondo in classifica, mentre “Governo” è sesto: il motivo lo ricordiamo tutti, no? Tra le prime dieci cose più cercate ci sono anche Mia Martini, Mahmood e Thanos: la prima è stata cercata a causa di una fiction Rai andata in onda a febbraio, il secondo ha vinto Sanremo, mentre Thanos è il cattivo del film Marvel Avengers: Endgame.

Nadia Toffa Notre Dame Sanremo Elezioni Europee Luke Perry Governo Joker Mia Martini Mahmood Thanos

Personaggi

I primi quattro di questa classifica erano anche nelle parole più cercate del 2019; tra gli altri personaggi c’è molto Sanremo (Achille Lauro, Patty Pravo) e molto calcio: Icardi, ex capitano dell’Inter ceduto al Paris Saint-Germain, e Matthijs De Ligt, difensore olandese acquistato in estate dalla Juventus per 75 milioni di euro. In questa classifica c’è anche Cameron Boyce, l’attore di Disney Channel morto a vent’anni lo scorso luglio.

Nadia Toffa Luke Perry Mia Martini Mahmood Mauro Icardi Cameron Boyce Matthijs De Ligt Achille Lauro Emma Marrone Patty Pravo

Fai-da-te

Di questa classifica c’è poco da spiegare, però è interessante notare che ci sono molte persone che cercano su Google come si costruisce un pollaio.

Gnomi di Natale Costumi di Carnevale Maschera viso Segnaposto pasquali Pollaio Scrub labbra Segnalibro Candele Condizionatore Centrotavola

Come fare

Anche questa classifica è molto interessante da osservare: in prima posizione c’è “Come fare domanda navigator”: i navigator sono quelli che dovrebbero aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Lo stipendio previsto per i navigator è di 27mila euro all’anno lordi, ed evidentemente ha attirato molto interesse. Nelle altre posizioni ci sono dei classici tipo “Come fare nodo alla cravatta” oppure “Come fare passaporto”, ma anche le indicazioni per completare il cubo di Rubik (facile così!) o per fare la valigia.

Domanda navigator Cubo di Rubik Valigia Nodo alla cravatta Passaporto Boccoli Testo argomentativo Fattura elettronica Aereo di carta Chignon

Cosa significa

Non è chiaro perché tra i più cercati “cosa significa” ci siano Macchu Picchu e Hollywood: se interessa anche voi, comunque, sappiate che Macchu Picchu significa “vecchia montagna” in lingua quechua. Tra gli altri significati più cercati ci sono “Jambo bwana” (colpa di Giusy Ferreri), “cuneo fiscale”, “flat tax” e “no deal”.

Macchu Picchu Hollywood Trigama Flat tax DSGA Fearless Bipolare Jambo bwana Cuneo fiscale No deal

Se anche voi vi siete chiesti cosa significano alcune delle cose in classifica, Il Post più aiutarvi:

Perché

Tra i dubbi più pressanti degli utenti di Google italiani ci sono: “Perché è caduto il governo”, “Perché Hitler odiava gli ebrei”, “Perché si festeggia Ferragosto”, “Perché non siamo più tornati sulla Luna”. In effetti sono domande a cui è difficile rispondere subito, tipo quelle spiazzanti che a volte pongono i bambini improvvisamente.

È caduto il governo Rinviata Lazio-Udinese Si chiamano sardine La Turchia attacca i curdi Non siamo piu tornati sulla luna La guerra in Siria La mimosa è diventata un simbolo Hitler odiava gli ebrei Si festeggia ferragosto Il Mose non funziona

Mete da vacanze

Tra quelle che hanno avuto un picco di ricerche rispetto al 2018, la metà sono italiane.

Zanzibar Croazia Sardegna Calabria Puglia Albania Caraibi Toscana Trentino Maldive

Ricette

Tra le ricette più cercate ci sono quelle di molti dolci tipici come la pastiera e il tortano, due dolci tipici napoletani (attenzione a non confondere il tortano con il “casatiello”). Le altre che hanno avuto un picco nel 2019 sono grandi classici: pancake, tiramisù e crêpes.

Pastiera napoletana Tiramisù Lenticchie Colomba pasquale Chiacchiere Pancake Tortano napoletano Nocino Brasato Crêpes dolci

Biglietti

Tra i grandi nomi, concerti ed eventi che ci sono in questa classifica, ce ne sono almeno due che vale la pena sottolineare: i Mondiali di calcio femminili, che evidentemente hanno interessato molto anche gli utenti italiani, e SIGEP, che per chi non lo sapesse è il “Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale”.

Lotteria Italia Ultimo Vasco Rossi Finale Champions League SIGEP Mondiali calcio femminili Renato Zero Museo del Prado Jova Beach Party Tiziano Ferro

