È morto l’attore Cameron Boyce, aveva 20 anni

L’attore e ballerino statunitense Cameron Boyce è morto venerdì 6 luglio, aveva 20 anni. Boyce aveva iniziato la sua carriera da bambino come modello, poi aveva partecipato ad alcuni spot televisivi e infine aveva iniziato a lavorare come attore, recitando in alcuni film (era il figlio del personaggio interpretato da Adam Sandler in Un weekend da bamboccioni). Era diventato famoso soprattutto grazie a Disney Channel, con la serie Jessie, dove interpretava Lucas “Luke” Philbert Ross, un ragazzo appassionato di videogiochi, tra i più popolari della scuola e un buon ballerino. Boyce è morto dopo una crisi causata da una malattia per cui era in cura.