Crisi di governo, gli aggiornamenti – liveblog

Giovedì sera il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto che si vada alle elezioni anticipate, mettendo di fatto fine a questo governo e – forse – a questa legislatura, dopo settimane di crescenti litigi tra Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini, che era entrato nel governo da alleato di minoranza ma ne è presto diventato il politico di maggior rilievo e popolarità, ha detto che è «inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi» e che, dopo un passaggio parlamentare, sarà necessario ridare «velocemente la parola agli elettori». I suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle hanno detto di essere pronti alle elezioni, così come hanno fatto i principali partiti di opposizione: ma decidere cosa succederà ora non spetta direttamente a loro. Sarà infatti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a stabilire quali saranno i prossimi passaggi.

11.00 – I due mandati dei parlamentari del M5S

La fine anticipata della legislatura pone un’ulteriore questione, perlomeno per il M5S. Il partito di Di Maio infatti prevede che i propri parlamentari possano rimanere in carica per un massimo di due mandati. Vorrebbe dire che un sacco di deputati e senatori del M5S, inclusi alcuni dei suoi esponenti più prominenti, compreso lo stesso Di Maio. È possibile che il M5S cambi questa regola, come peraltro ha fatto da poco con il famoso “mandato zero” dei consiglieri comunali; Alessandro Di Battista, che peraltro non essendosi candidato alle ultime elezioni ha ancora un mandato da spendere, aveva ipotizzato in passato che la regola potrebbe essere aggirata non contando una legislatura interrotta dopo poco tempo. Alle elezioni del 2018 il M5S ha eletto tantissimi parlamentari – 338 in tutto – e sui giornali si parla da tempo delle loro preoccupazioni di non essere rieletti: non solo perché forse molti non potrebbero ricandidarsi, ma anche perché i cali nei sondaggi del M5S lasciano immaginare che al prossimo giro gli eletti saranno molti di meno.

10.45 – Se si dovesse andare a votare a fine ottobre, cioè tra meno di 80 giorni, la legislatura in corso potrebbe diventare la più breve della storia della Repubblica Italiana, escludendo l’assemblea costituente. Se il giorno delle elezioni fosse il 27 ottobre, la legislatura in corso finirebbe per durare circa 600 giorni, ipotizzando un insediamento delle camere per la metà di novembre.

Salvo sorprese (governo tecnico?), questa sarà ricordata come la più corta Legislatura della storia repubblicana. #CrisiDiGoverno pic.twitter.com/pp0975tx9H — Matteo Cavallaro (@matheusagaso) August 8, 2019

10.15 – La questione dell’IVA, spiegata bene

Fin da quando si sono fatte le prime speculazioni su una possibile caduta del governo, si è parlato del fatto che c’è un problema da risolvere entro la fine dell’anno: l’aumento dell’IVA. In breve: nella legge di bilancio del 2019 (approvata quindi l’anno scorso) c’è una “clausola di salvaguardia” concordata con l’Unione Europea che prevede che, da gennaio 2020, l’IVA – cioè l’imposta sul valore aggiunto – passi dal 22 al 25,2 per cento (e quella agevolata dal 10 al 13 per cento). Il governo può evitare quest’aumento inserendo nella legge di bilancio per il 2020 una serie di misure che sostanzialmente trovino il modo di recuperare i soldi – circa 23 miliardi di euro – in altri modi, con tagli e altri tipi di tassazioni. La clausola, in pratica, è una garanzia per l’UE sul fatto l’Italia quei soldi li otterrà, in un modo o nell’altro: e sono soldi che servono a una cosa fondamentale, e cioè contenere il rapporto tra debito pubblico e PIL.

Il problema è che i tempi in cui il governo dovrebbe trovare la soluzione per impedire l’aumento dell’IVA si sovrappongono a quelli delle possibili elezioni. Le date ipotizzate per il voto sono il 20 o il 27 ottobre o il 3 novembre, a seconda di quante settimane saranno necessarie per sciogliere le camere. Entro il 15 ottobre, però, il governo dovrà inviare all’UE la nota di aggiornamento al Def, che serve a comunicare le previsioni sull’andamento dell’economia italiana, e a spiegare quali misure si intendono prendere: l’UE commenterà poi la nota nei giorni seguenti. Entro il 21 ottobre, invece, deve arrivare alle camere la legge di bilancio, da approvare entro il 31 dicembre. Il governo potrebbe approvare un decreto per posticipare l’innesco della clausola, ma senza la non scontata approvazione dell’UE potrebbero esserci conseguenze molto serie, tipo la procedura d’infrazione.

È evidente, comunque, che a preparare e presentare la legge di bilancio dovrebbe essere il vecchio governo, perché anche nel caso migliore quello nuovo non riuscirà a insediarsi prima di novembre inoltrato. E qui si pone il problema: che governo ci sarà ad ottobre? Sarà il governo Conte, rimasto in carica per gli affari correnti? Oppure sarà un governo tecnico, simile a quello – mancato – di Carlo Cottarelli nel 2018, formato per traghettare l’Italia alle elezioni?

Il punto è che, ovviamente, nessuno vuole far parte del governo che farà aumentare l’IVA, una misura che sarà percepita concretamente da tutti gli italiani e che renderà impopolare chiunque sia al potere. Un eventuale nuovo governo uscito dalle elezioni di fine ottobre avrà poco più di un mese per approvare una legge di bilancio che eviti l’aumento dell’IVA: un compito molto difficile. Se non riuscisse ad approvare la legge di bilancio in tempo, oltre a scattare la clausola di salvaguardia, si andrebbe anche in esercizio provvisorio, uno strumento complicato e temuto da tutti i governi, che sostanzialmente impone per un massimo di quattro mesi delle limitazioni alla spesa pubblica. Per questo si sta parlando di altre possibilità, e cioè che un eventuale governo tecnico rimanga in carica più a lungo, in modo da sbrigare interamente la pratica della legge di bilancio.

9.45 – Una cosa importante che si è capita ieri: Salvini vorrebbe le dimissioni di Conte, che però ha detto chiaramente di voler “parlamentarizzare” la crisi, cioè vuole essere sfiduciato dal Parlamento. A questo punto si devono capire le tempistiche, visto che la prossima settimana è quella di Ferragosto: Salvini ieri sera ha insistito sul fatto che i parlamentari in vacanza devono tornare a Roma, e che quelli leghisti saranno pronti da lunedì. A seconda di quando riceverà la sfiducia Conte si potrà iniziare a fare gli altri conti: quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrà sciogliere le camere, e soprattutto quando potranno tenersi le nuove elezioni. La prima data utile dovrebbe essere il 13 ottobre, ma ad oggi sembra molto improbabile che si riesca a fare in tempo.

9.15 – Due brevi riassunti delle puntate precedenti per capire come siamo arrivati alla crisi di oggi: uno per chi ha perso dei pezzi grossi, uno per chi si è soltanto distratto un po’ ad agosto.

• partendo da lontano: da mesi i rapporti tra Lega e M5S si sono deteriorati, soprattutto dopo le elezioni europee di fine maggio, in cui i rapporti di forza tra i due partiti si erano ribaltati con il partito di Salvini che aveva raddoppiato i voti, e quello di Di Maio che li aveva dimezzati. Da lì in avanti ci sono stati vari motivi di frizione tra i due partiti. Per dirne alcuni: la riforma delle autonomie, quella della giustizia, la flat tax voluta dalla Lega, l’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea, arrivata con i voti del M5S, l’inchiesta sul sottosegretario Armando Siri e quella sui presunti finanziamenti russi alla Lega, i litigi sugli sbarchi dei migranti.

• le cose di questi ultimi giorni: il voto di mercoledì sulla TAV è stato però il vero casus belli, che ha provocato concretamente la crisi. In breve: il M5S aveva presentato al Senato una mozione non vincolante per chiedere al Parlamento di bloccare i lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione, da sempre osteggiata dal M5S e voluta invece dalla Lega. Non era una mozione con vere ambizioni concrete, anche perché lo stesso Conte aveva detto che ormai la TAV si sarebbe fatta. Ma il M5S si era ritrovato nella posizione di far parte del governo che avrebbe dato l’approvazione definitiva all’opera, dopo anni in cui aveva investito molto impegno politico sulla campagna NO TAV: con la mozione ha quindi provato a scaricare le responsabilità sul Parlamento, per poter poi dire di aver fatto tutto il possibile per impedirla.

La mozione è stata respinta come previsto, con la Lega che ha votato contro insieme alle opposizioni (PD, FI, FdI). Non è chiaro quanto Di Maio se lo aspettasse, ma Salvini ne ha approfittato per far saltare il banco: ha usato il la spaccatura della maggioranza sul voto sulla TAV come pretesto, annunciando improvvisamente che il dissenso nel governo era troppo per continuare. Sono mesi che ciclicamente si parla di una possibile crisi di governo, soprattutto da dopo le elezioni europee, ma fino a pochi giorni fa sembrava più probabile un semplice rimpasto, con la sostituzione di alcuni ministri del M5S – Danilo Toninelli, Elisabetta Trenta e Giovanni Tria – con personaggi vicini alla Lega. Le cose sono cambiate molto rapidamente nella giornata di giovedì, quando è diventato chiaro che Salvini voleva davvero far cadere il governo.

8.45 – Intanto lo spread, cioè la differenza di rendimento tra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi, è salito a 232 punti, dopo che ieri era a 209. Sono comunque ancora livelli più bassi di quelli toccati lo scorso inverno.

#Spread Btp-Bund vola a 232 punti dopo crisi di Governo — Tg La7 (@TgLa7) August 9, 2019

8.40 – Per concludere quello che hanno detto ieri i protagonisti del governo, la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È apparso visibilmente infastidito dal modo in cui Salvini ha gestito la crisi, spiegando da subito chiaramente che Salvini gli ha «espresso la volontà di tornare a votare, per capitalizzare il consenso di cui il partito [la Lega] attualmente gode». Ha parlato di «crisi da lui innescata», sostenendo di volerla rendere «la più trasparente della storia repubblicana», spiegando il procedimento con cui sarà “parlamentarizzata”.

«Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo non era in spiaggia: era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dal mattino alla sera nel rispetto degli italiani», ha detto Conte nell’ultima frecciata a Salvini.

8.35 – E questo invece è quello che ha detto ieri sera l’altro vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e fino a poco fa principale alleato di Salvini. In collegamento con il TG1, Di Maio ha esordito commentando che «i fatti sono molto chiari: Salvini ha fatto cadere il governo che aveva fermato gli sbarchi in Italia», citando come primo merito del governo una delle politiche più direttamente associate a Salvini (e peraltro dicendo una cosa notoriamente falsa: gli sbarchi non si sono interrotti).

Di Maio ha poi accusato Salvini di aver «messo i sondaggi e i suoi interessi davanti all’interesse del paese», e di essere tornato a Roma per far cadere il governo «dopo aver passato due settimane in spiaggia. Ha poi parlato dando per scontate le elezioni a ottobre, anticipando che «ci sarà un governo che si insedierà a dicembre e che non avrà il tempo di fare la legge di bilancio e questo probabilmente farà aumentare l’IVA».

Tagliamo 345 parlamentari e risparmiamo 500 milioni ogni 5 anni. Facciamolo per gli italiani. Ecco il mio intervento al Tg1 di poco fa. Gepostet von Luigi Di Maio am Donnerstag, 8. August 2019

8.15 – Il messaggio con cui Matteo Salvini ieri ha di fatto aperto la crisi di governo.

Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di “Signor No”. Non vogliamo poltrone o ministri in più, non vogliamo rimpasti o governi tecnici: dopo questo governo (che ha fatto tante cose buone) ci sono solo le elezioni. L’ho ribadito oggi al Presidente Conte: andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav e dai ripetuti insulti a me e alla Lega da parte degli “alleati”, e restituiamo velocemente la parola agli elettori. Le vacanze non possono essere una scusa per perdere tempo e i parlamentari (a meno che non vogliano a tutti i costi salvare la poltrona) possono tornare a lavorare la settimana prossima, come fanno milioni di Italiani

In serata poi Salvini ha parlato a Pescara.

8.09 – La crisi di governo sulle prime pagine dei giornali di oggi. Salvini “licenzia” Conte, secondo la Stampa; Salvini “sfiducia” Conte, secondo il Corriere. Repubblica con più sintesi: “Basta così”. Ma ci sono anche scelte più creative, tra “cimitero” e “torta in faccia“.