Di Maio ha trovato il modo per aggirare la regola dei due mandati

Ciao a tutti, questo è il quarto e ultimo video tutorial sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 StelleOggi parliamo dei consiglieri comunali, la stragrande maggioranza dei nostri eletti, che ogni giorno portano avanti le battaglie del MoVimento. Molto spesso da soli, con un solo consigliere comunale e decine e decine di atti da studiare e da seguire. In futuro, a seguito di questa grande riorganizzazione, potremo dargli più supporto legale e quello di esperti per portare avanti il loro mandato da consigliere.La proposta su cui dovremo votare è quella relativa all'introduzione del "mandato zero" per i consiglieri comunali e municipali. Vi spiego tutto meglio nel corso del video, collegatevi!

Gepostet von Luigi Di Maio am Montag, 22. Juli 2019