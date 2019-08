Matteo Salvini dice che vuole “pieni poteri”

Al termine del suo comizio tenuto a Pescara giovedì sera, il ministro dell’Interno e capo della Lega, Matteo Salvini, ha confermato di volersi candidare come presidente del Consiglio, chiedendo agli italiani di votarlo. Salvini lo ha detto a poche ore di distanza dall’incontro avuto con l’attuale presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel quale aveva espresso la sua volontà di togliere il sostegno della Lega al governo per andare a nuove elezioni. Intervistato dai giornalisti dopo il comizio, Salvini ha detto:

Chiedo agli italiani, se ne hanno la voglia, di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al piede. […] Siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie.

Salvini ha chiesto che si vada a elezioni anticipate, mettendo di fatto fine a questo governo, e forse alla legislatura, dopo settimane di litigi e contrasti tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha risposto chiedendo che la crisi sia portata in Parlamento, la sede appropriata per sfiduciare il governo, e ha promesso la massima trasparenza nei processi politici e istituzionali delle prossime settimane per gestire la crisi vera e propria. Il M5S ha detto di essere pronto alle elezioni, così come hanno fatto i principali partiti di opposizione. Formalizzata la sfiducia al governo in Parlamento, spetterà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stabilire tempi e modalità per l’eventuale formazione di un nuovo governo o per sciogliere le camere e procedere con nuove elezioni.