Yulia Navalnaya, la moglie del dissidente russo Alexei Navalny, morto in circostanze poco chiare nella prigione di massima sicurezza in cui era detenuto in Siberia, stringe la mano all’Alto rappresentante per gli affari esteri dell’Unione europea Josep Borrell, prima di un incontro a porte chiuse in concomitanza con il consiglio per gli Affari esteri dell’Unione (Yves Herman, Pool Photo via AP)