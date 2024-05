Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali d’Italia, il più importante torneo di tennis che si tiene ogni anno in Italia in questo periodo e che fa parte della categoria WTA 1000, seconda per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. Errani e Paolini hanno battuto in finale la coppia formata dalla statunitense Cori Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8. L’ultima volta che una coppia italiana aveva vinto il torneo femminile di doppio agli Internazionali era stato nel 2012, e una delle due tenniste della coppia era la stessa Errani, che all’epoca giocava con Roberta Vinci.