Dieci giorni di Morning, per tutti

Morning è il podcast con cui ogni mattina, da tre anni, abbonate e abbonati del Post possono cominciare la giornata informandosi meglio con le notizie del giorno spiegate da Francesco Costa. È una rassegna stampa commentata, che parte dalle prime pagine dei giornali per raccontare cosa succede in Italia e nel mondo e per spiegare le logiche con cui funzionano i giornali e il mondo dell’informazione. È un podcast come ce ne sono pochi altri, e da quando c’è è ogni giorno tra i più ascoltati e considerati in Italia.

Da quando esce, Morning è dedicato alle persone abbonate al Post: è una delle cose che ricevono in cambio del loro sostegno al lavoro del Post. Dal 13 al 23 maggio, eccezionalmente, potranno ascoltarlo ogni mattina anche le persone che si registreranno gratuitamente con il Post: un modo per festeggiare il terzo compleanno di Morning condividendolo con chi è curioso di conoscerlo. E chi si registrerà potrà ascoltare anche Morning Weekend, la rassegna stampa del sabato mattina condotta da Luca Misculin e dedicata ai giornali europei.

Per registrarsi al Post è sufficiente premere il bottone qui sotto, inserire la propria email e scegliere una password. Poi, per ascoltare Morning dal 13 maggio, sarà sufficiente scaricare l’app del Post e fare login inserendo la mail e la password scelte per la registrazione. Chi è già registrato con il Post non avrà bisogno di fare nulla e per abbonate e abbonati non cambierà niente. Morning esce ogni mattina dal lunedì al venerdì poco dopo le 8.

(Se qui sopra non vedi un bottone, non ti preoccupare: significa che hai già una registrazione con il Post.)