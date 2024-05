Celebripost

Va da sé che le persone meglio fotografate della settimana sono quelle di passaggio al festival di Cannes – di cui trovate tutte le foto giorno per giorno qui – e quindi ci sia una fetta consistente di loro in questa raccolta: Meryl Streep che ha ricevuto la Palma d’oro alla Carriera, Naomi Campbell con un vestito che aveva già indossato 28 anni fa, quelli di Furiosa: A Mad Max Saga e quelli di Megalopolis, tra gli altri. Poi il re Carlo III con il suo primo e particolare ritratto ufficiale, lo scrittore Salman Rushdie, Vladimir Putin e Xi Jinping in una situazione apparentemente molto informale e la differenza d’altezza tra Sarah Jessica Parker e Shaquille O’Neal.