Il primo ritratto ufficiale di re Carlo III, nel Regno Unito

Martedì a Buckingham Palace, la residenza ufficiale del re del Regno Unito a Londra, è stato esibito il primo ritratto ufficiale di re Carlo III, sovrano del Regno Unito e dei reami del Commonwealth da settembre 2022, quando è morta Elisabetta II, sua madre. Il ritratto, piuttosto insolito e particolare, ritrae Carlo in divisa militare, su un irrealistico sfondo dipinto con irregolari pennellate di varie tonalità di rosso e arancione, con una farfalla che sta per posarsi sulla spalla destra. È alto due metri e mezzo e largo quasi due.

L’autore, Jonathan Yeo, ha detto che pur avendo fatto ricorso ad alcune caratteristiche tradizionali di questo genere di ritratti, come la divisa militare e la spada, ha voluto inserire alcuni tratti di «rottura col passato» e a suo dire più moderni, come i colori molto intensi e la farfalla.

Yeo è un artista piuttosto noto nel Regno Unito, che in passato ha dipinto ritratti per altre importanti personalità del mondo politico e culturale britannico e non solo, come l’ex primo ministro Tony Blair, lo scienziato e divulgatore David Attenborough e l’attivista per i diritti umani pakistana Malala Yousafzai.

Il ritratto era stato commissionato a Yeo nel 2020, prima che Carlo III diventasse re: per celebrare, nel 2022, i 50 anni della sua adesione alla Drapers’ Company, la corporazione dei drappieri, antica e prestigiosa associazione di origine medievale.