Come sta questo vestito a Naomi Campbell 28 anni dopo

La modella Naomi Campbell si è presentata alla prima del film Furiosa: A Mad Max Saga al festival di Cannes (che si tiene in Francia dal 14 al 25 maggio) con un vestito della collezione haute couture di Chanel per l’autunno/inverno 1996 , disegnato dallo stilista Karl Lagerfeld: 28 anni fa era stata la stessa Campbell a indossarlo per la prima volta alla sfilata.

Campbell si è fatta consigliare nella scelta dal suo stylist Law Roach, che si occupa anche dell’immagine dell’attrice Zendaya, per cui ha curato sia i vestiti del tour promozionale del film Challengers sia quelli (uno e due) per il Met Gala, la più scenografica serata di beneficenza nel mondo della moda.

Roach ha accompagnato Campbell sul red carpet, anche lui vestito in Chanel.

È sempre più frequente che i personaggi famosi indossino vestiti d’archivio nelle occasioni importanti, cioè abiti che provengono da collezioni passate. I motivi sono tanti (come avevamo spiegato qui); in questo caso la scelta è una celebrazione della stessa Campbell, che a 53 anni è ancora al centro del mondo della moda e delle celebrità, come quando di anni ne aveva 26.

