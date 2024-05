Le foto del Met Gala 2024

Lunedì sera si è tenuta l’edizione del 2024 del Met Gala, la più dispendiosa e scenografica serata di beneficenza del mondo della moda e dello spettacolo, organizzata ogni anno dalla rivista Vogue al Metropolitan Museum di New York e che quest’anno aveva come tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Belle addormentate: la moda che si risveglia). Come da tradizione c’è stato un affollamento di star del cinema, della musica, dello spettacolo, della moda e dello sport, vestite in modi spesso stravaganti e appariscenti.

Il dress code era “The Garden of Time” (“Il giardino del tempo”) dal nome dell’omonimo racconto breve scritto dall’autore inglese J. G. Ballard nel 1962 e per questo si sono visti molti abiti con fiori, petali, rami e foglie. Altri hanno giocato con i temi del tempo sempre ispirandosi al racconto di Ballard, che immagina una coppia aristocratica che vive in una villa murata con un giardino magico, minacciata da una folla che vuole entrare nel loro mondo e distruggerlo; per impedirlo, ogni sera la coppia recide il gambo di un fiore, che consente loro di tornare indietro un giorno nel tempo.

C’era molta attesa soprattutto per l’abito di Zendaya, co-ospite della serata e protagonista di un tour promozionale per il film Challengers molto commentato e seguito. Di abiti infine ne ha indossati due, uno di archivio della collezione primavera 1996 del marchio francese Givenchy, disegnata dallo stilista britannico Alexander McQueen, e uno realizzato su misura dal marchio belga Maison Margiela a partire dall’ultima collezione di haute couture ((l’alta moda, i vestiti realizzati su misura con materiali preziosi) disegnata dal direttore creativo John Galliano e considerata tra le più belle dell’anno.

Come prevedibile molti hanno indossato un abito del marchio spagnolo Loewe, tra gli sponsor del Met Gala di quest’anno, a partire da Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America, organizzatrice dell’evento dal 1999 e principale artefice del suo successo. Per l’occasione Wintour ha rotto una delle sue note regole di abbigliamento, cioè non vestirsi di nero in pubblico: ha indossato infatti un mantello nero ricamato di fiori, ispirato a un mantello disegnato da Charles Frederick Worth, stilista britannico vissuto nell’Ottocento e considerato il fondatore della haute couture.

Poi c’erano molti abiti di archivio, una tendenza sempre più diffusa durante i red carpet, tra cui l’abito di Givenchy indossato da Kendall Jenner e quello di Versace scelto da Emily Ratajkowski; alcuni abiti dell’ultima collezione molto apprezzata e già citata di Maison Margiela, come quello di Kim Kardashian, che ha ispirato anche i tanti corpetti della serata; e molti nude look, cioè vestiti che lasciano scoperte molte parti del corpo o che sono indossati su body color carne per dare l’impressione della nudità. Mancavano invece le cantante Beyoncé e Rihanna, due delle protagoniste dei Met Gala degli ultimi anni, e anche Taylor Swift, la cui presenza era incerta ma attesa.

– Leggi anche: Il Met Gala e il potere di Anna Wintour