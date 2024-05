Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1, a Imola

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1, arrivando davanti all’inglese della McLaren Lando Norris. Sul circuito di Imola Norris ha chiuso a meno di 8 decimi di secondo dal rivale, quindi molto vicino. Al terzo posto è arrivato Charles Leclerc della Ferrari (a meno di 8 secondi), quarto Oscar Piastri, della McLaren, quinto l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz. Verstappen, stabilmente in testa alla classifica mondiale, ha vinto la quinta gara sulle sei disputate in questa stagione. Si è invece ritirato una volta, in Australia.