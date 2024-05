Il Manchester City ha vinto la Premier League, per la quarta volta consecutiva

La squadra di calcio maschile del Manchester City ha vinto la Premier League, il massimo campionato inglese. Si è assicurata la vittoria battendo nell’ultima giornata di campionato il West Ham per 3-1, e chiudendo così a 91 punti in classifica. Il primo posto in classifica era ancora incerto perché prima di questa giornata l’Arsenal secondo in classifica aveva solo due punti in meno del City e avrebbe ancora potuto superarlo (se il City avesse perso o pareggiato, e contemporaneamente l’Arsenal avesse vinto). Ha vinto anche l’Arsenal, 2-1 contro l’Everton, e ha chiuso così il campionato a 89 punti.

È il quarto anno consecutivo che il Manchester City vince il campionato, nonostante abbia sempre avuto una concorrenza di altissimo livello, come quella che gli ha fatto l’Arsenal quest’anno. La squadra è allenata dallo spagnolo Pep Guardiola, considerato uno dei migliori allenatori al mondo: complessivamente è il sesto campionato vinto da Guardiola da quando è al City.

