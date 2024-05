Caricamento player

Il tennista tedesco Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia, battendo in finale il cileno Nicolas Jarry in due set, con il punteggio di 6-4, 7-5. Gli Internazionali sono il più importante torneo di tennis italiano e fanno parte della cateogoria Masters 1000, seconda per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. Per Zverev, che ha 27 anni, è la seconda vittoria in carriera agli Internazionali dopo quella che ottenne giovanissimo nel 2017, in modo molto sorprendente. È invece il suo sesto titolo in un Masters 1000.

Con questa vittoria Zverev salirà al quarto posto del ranking mondiale maschile, superando il russo Daniil Medvedev, che passa dal quarto al quinto posto. Zverev è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione, ma ha ottenuto forse risultati un po’ inferiori rispetto alle grandi aspettative che c’erano nei suoi confronti quando era molto giovane: finora non ha mai vinto un torneo del Grande Slam, per esempio (arrivò in finale agli US Open nel 2020, e perse contro l’austriaco Dominic Thiem). La posizione più alta a cui è arrivato nella classifica mondiale è il secondo posto, nel 2022, che fu probabilmente il momento più alto della sua carriera. Poco dopo aver raggiunto quella posizione, però, subì un grosso infortunio durante la semifinale del Roland Garros che stava giocando contro lo spagnolo Rafael Nadal: tornò a giocare dopo 7 mesi e da allora non è più tornato su quei livelli, anche se negli ultimi mesi sembra esserci molto vicino.

Jarry invece ha 28 anni ed è stato la grande sorpresa di questa edizione degli Internazionali: era la sua prima finale in un torneo così importante. La vittoria più notevole è stata probabilmente quella contro il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale, che è uno dei migliori del circuito sulla terra rossa, la superficie su cui si giocano gli Internazionali. Con questo risultato Jarry salirà al 17esimo posto del ranking mondiale, il suo record personale.