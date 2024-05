Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale della Puglia, è indagato per corruzione elettorale

Francesco Ventola, candidato alle elezioni europee con Fratelli d’Italia e capogruppo del partito nel consiglio regionale della Puglia, è indagato dalla procura di Trani con l’accusa di corruzione elettorale. L’indagine va avanti da alcuni mesi, ma è emersa pubblicamente solo sabato dopo che ne ha dato notizia Andrea Silvestri, ex assessore regionale pugliese e oggi membro di Più Europa.

Sull’indagine per ora non si sa quasi niente, a parte il reato ipotizzato: Ventola ha negato ogni accusa e sostiene che l’apertura delle indagini sia un «atto dovuto», innescato proprio da una denuncia «dell’entourage di Andrea Silvestri e della sua parte politica» (non è chiaro, quindi, chi di preciso abbia presentato la denuncia). La politica pugliese è da settimane al centro di discussioni per diverse inchieste giudiziarie che riguardano soprattutto il centrosinistra e il Partito Democratico.