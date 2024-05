L’incidente dell’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi, di ritorno in Iran dall’Azerbaigian, è la notizia principale su quasi tutte le prime pagine di oggi, con l’incertezza sulla sua sorte per le difficoltà di raggiungere il luogo in cui è caduto. Qualche giornale apre invece sull’intervento della presidente del Consiglio Meloni alla riunione del partito di estrema destra spagnolo Vox, il Fatto si occupa del rientro in Italia dagli Stati Uniti di Chico Forti, la Verità critica il nuovo Patto di stabilità europeo, mentre i giornali sportivi aprono sui festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dell’Inter, con la cerimonia di premiazione tenuta ieri dopo la partita con la Lazio.