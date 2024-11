Matt Gaetz ha rinunciato a diventare procuratore generale degli Stati Uniti

Matt Gaetz, l’ex deputato della Florida scelto da Donald Trump per diventare il prossimo procuratore generale degli Stati Uniti (la carica corrispondente al ministro della Giustizia), ha annunciato di aver rinunciato alla nomina. Gaetz è un politico vicinissimo al presidente eletto, con posizioni estremiste e radicali. La sua nomina era stata criticata anche da alcuni esponenti del Partito Repubblicano per via delle accuse di reati sessuali per cui era stato indagato.

Dal 2021 al 2023 Gaetz era stato sottoposto a un’indagine condotta proprio dal dipartimento di Giustizia per accuse di tratta di persone minorenni a scopo sessuale. Gaetz ha sempre negato di aver commesso reati, e l’indagine era stata chiusa senza la formulazione di accuse formali nei suoi confronti. Gaetz era anche stato sottoposto a un’indagine del comitato etico della Camera per accuse di molestie sessuali, uso di droghe illegali e per aver accettato regali in modo non consentito dalle regole della Camera. Questa indagine si era conclusa con le sue dimissioni da deputato, poco dopo la conferma della nomina a procuratore generale.