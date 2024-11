I Repubblicani avranno la maggioranza anche alla Camera

Negli Stati Uniti il partito Repubblicano ha ottenuto la maggioranza dei seggi anche alla Camera, dopo averla ottenuta già al Senato. Alle elezioni presidenziali del 5 novembre, vinte da Donald Trump, si votava infatti anche per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera, come succede ogni due anni, e 34 dei 100 seggi del Senato. La vittoria dei Repubblicani al Senato era stata chiara da subito, mentre per la Camera la situazione era ancora in bilico per via del conteggio a rilento in 16 distretti: in particolare 9 di questi erano in California.

Alla fine, secondo i risultati preliminari, i Repubblicani avranno sicuramente almeno 218 seggi, ma ci sono ancora 9 seggi da assegnare e quindi potrebbero addirittura aumentare il vantaggio.

Alle ultime elezioni del 2022 per la Camera e il Senato i Repubblicani avevano ottenuto la maggioranza alla Camera, con 220 seggi contro i 212 dei Democratici (con tre seggi vacanti), mentre i Democratici avevano vinto al Senato, con 51 parlamentari contro 49. Negli Stati Uniti tutte le leggi devono essere approvate sia dalla Camera che dal Senato, i due rami del Congresso.

Che i Repubblicani ottenessero la maggioranza al Senato era previsto, mentre alla Camera, in base ai sondaggi, sembrava potesse toccare ai Democratici. Avere la maggioranza alla Camera e al Senato ha grosse ripercussioni sui margini di azione del presidente. La Camera e il Senato devono infatti approvare le leggi e le nomine di giudici e segretari, tra le altre cose: non avere la maggioranza, oppure averne una molto risicata, e lavorare con un Congresso diviso e le due camere controllate da partiti diversi può mettere in difficoltà il presidente e complicare il processo legislativo. Al contrario, con un Congresso saldamente a maggioranza Repubblicana, Trump può governare in modo molto più agile.

