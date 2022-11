I Democratici americani hanno la maggioranza in Senato

Alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti la senatrice democratica Catherine Cortez Masto ha vinto il seggio in Nevada contro il repubblicano Adam Laxalt, portando a 50 il numero di seggi per i Democratici, sufficienti per avere la maggioranza nel Senato (in caso di parità vota anche la vicepresidente, la democratica Kamala Harris). I Repubblicani sono fermi a 49 seggi e manca da assegnare ancora la Georgia, di cui si saprà il risultato dopo il ballottaggio del 6 dicembre, mentre sabato il senatore democratico Mark Kelly ha vinto in Arizona, l’altro seggio che era rimasto da assegnare.

È un risultato sorprendente, perché le elezioni di metà mandato tradizionalmente hanno un risultato sfavorevole al presidente in carica, e prima delle elezioni si pensava che i Repubblicani potessero arrivare a controllare sia il Senato che la Camera. I risultati definitivi della Camera devono ancora arrivare, ma anche lì i Democratici stanno recuperando: i risultati parziali dicono che i Repubblicani hanno ottenuto 211 seggi, i Democratici 204. Per avere la maggioranza ne servono 2018, e anche se i Repubblicani dovessero raggiungerla sarebbe comunque con uno scarto inferiore alle aspettative.