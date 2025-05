Il PKK si scioglierà

Il comitato direttivo dell’organizzazione armata curda del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) ha dichiarato lo scioglimento del gruppo. La decisione è stata presa al termine di un congresso del partito ed era ampiamente attesa: il 27 febbraio lo storico leader del PKK Abdullah Öcalan aveva chiesto con una lettera scritta dal carcere la fine della lotta armata e di sciogliere il partito, e pochi giorni dopo il comitato direttivo aveva dichiarato un cessate il fuoco con lo stato turco e aveva annunciato un congresso per decretare lo scioglimento.

Öcalan fondò il PKK nel 1978, e nel corso dei decenni lo trasformò in un gruppo armato da oltre 10mila soldati. Oggi il PKK è considerato un’organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea, e gli sono stati attribuiti attentati terroristici anche di recente.

Benché il PKK fosse nato come movimento per l’indipendenza dei curdi turchi, dagli anni Novanta il gruppo aveva abbandonato le rivendicazioni di indipendenza e chiesto un riconoscimento costituzionale dell’identità curda, l’insegnamento della lingua curda nelle scuole e maggiore autonomia per il Kurdistan turco, nell’est del paese. Il governo turco ha sempre respinto queste richieste. Nel 1995 il gruppo rinunciò alla richiesta di indipendenza, limitandosi a chiedere maggiore autonomia per i curdi in Turchia.

Nel 1998 Öcalan presentò un primo piano di pace e l’anno successivo il PKK dichiarò un cessate il fuoco che durò fino al 2004. Con l’elezione di Recep Tayyip Erdogan a primo ministro, inizialmente considerato un leader moderato, vennero approvate alcune riforme che concessero un minimo di autonomia alla cultura curda, mentre la condanna a morte di Öcalan fu commutata in ergastolo. Tuttavia i tentativi di dialogo tra il 2009 e il 2015 fallirono, e da allora Erdogan ha adottato una politica di dura repressione contro i curdi, con arresti di massa e operazioni militari mirate.