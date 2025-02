Abdullah Öcalan ha chiesto al PKK di abbandonare la lotta armata

Abdullah Öcalan, storico leader indipendentista curdo del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) oggi 75enne, ha invitato oggi il suo gruppo ad abbandonare la lotta armata. La richiesta è stata fatta attraverso un messaggio video che alcuni rappresentanti del partito filo-curdo DEM hanno registrato in carcere, dove Öcalan è detenuto dal 1999. Lo stesso Öcalan ha letto il messaggio, in cui chiede anche agli attuali vertici del PKK di convocare un congresso per definire lo scioglimento del gruppo. La decisione potrebbe diventare un momento importante per trovare una risoluzione politica al conflitto armato che da circa quarant’anni oppone la Turchia e il PKK.

Öcalan definisce la soluzione democratica come l’unica possibile nel contesto attuale, che ritiene profondamente diverso da quello in cui il PKK era nato, e invita curdi e turchi a «ritrovare lo spirito di fraternità». Il messaggio non contiene esplicite richieste al governo turco.

Pur non guidando attivamente il PKK dal giorno del suo arresto, Öcalan resta un leader riconosciuto del movimento indipendentista dei curdi turchi. Nel 1978 fondò il PKK e nel corso dei decenni lo trasformò in un gruppo armato da oltre 10mila soldati. Oggi il PKK è considerato un’organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea, e gli sono stati attribuiti attentati terroristici anche di recente. Öcalan in Turchia fu inizialmente condannato a morte, poi la sua pena venne commutata nell’ergastolo.

Negli scorsi mesi alcuni leader importanti del PKK avevano mostrato una certa disponibilità a una trattativa per avviare un processo politico, seppur tra molte resistenze. Benché il PKK nacque come movimento per l’indipendenza dei curdi turchi, dagli anni Novanta il gruppo aveva abbandonato le rivendicazioni di indipendenza e ha chiesto un riconoscimento costituzionale dell’identità curda, l’insegnamento della lingua curda nelle scuole e maggiore autonomia per la regione. Il governo turco ha sempre respinto queste richieste. Un’altra questione da definire è quella dell’eventuale rilascio dei molti leader indipendentisti curdi nelle carceri turche e una possibile amnistia per tutti i guerriglieri del PKK.

Le ultime trattative di pace fallirono nel 2015 e portarono a un’ulteriore repressione da parte del governo turco verso le minoranze curde.

I curdi sono una popolazione di origine indoeuropea di circa 40 milioni di persone, per lo più di religione musulmana sunnita (uno dei due principali rami dell’Islam, l’altro è quello sciita): dopo la Prima guerra mondiale il territorio in cui vivevano fu diviso fra Turchia, Siria, Iraq e Iran e da allora sono considerati uno dei gruppi etnici più grandi al mondo a non avere un proprio stato.

Non si sa come il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan risponderà al messaggio di Öcalan: è possibile però che sia più interessato a un negoziato rispetto a quanto lo fosse in precedenza.