Cosa si sa dell’attacco armato in Turchia

Al momento le notizie sull’attacco armato compiuto mercoledì nella sede della Società aerospaziale turca sono poche e frammentate. Nell’attacco sono state uccise cinque persone e i due assalitori, ma per ora non è chiaro come si sia risolta la situazione, né se fossero coinvolte altre persone. Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha sostenuto che «molto probabilmente» l’attacco sarebbe stato compiuto dal PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che il governo turco considera un’organizzazione terroristica: dopo l’attacco nella serata di mercoledì l’esercito turco ha detto di aver colpito vari obiettivi legati al PKK.

L’attacco è stato compiuto a Kahramankazan, una quarantina di chilometri a nord-ovest della capitale Ankara, quando in Italia erano le 14:30. Le immagini condivise dai media turchi e sui social network mostrano un uomo e una donna con grossi zaini neri e fucili d’assalto introdursi al di là dei cancelli della struttura: poi del fumo grigio che si solleva in aria in seguito a un’esplosione. A un certo punto le immagini delle telecamere di sicurezza della sede mostrano un corpo steso all’ingresso.

La Società aerospaziale turca, nota anche con la sigla TUSAS, fu fondata con l’obiettivo di ridurre la dipendenza della Turchia da aziende straniere legate alla difesa. Progetta e produce perlopiù parti di aerei, elicotteri e droni, oltre ad altri tipi di armamenti, come mezzi blindati, radar e missili che poi vengono esportati. La TUSAS ha 17mila dipendenti, la maggior parte dei quali ingegneri, e la sua sede è gigantesca: di proprietà del governo e delle forze armate turche, è una specie di città, che oltre agli edifici dedicati alla produzione di armamenti comprende campi sportivi, scuole e servizi.

Attenzione: le immagini potrebbero risultare impressionanti

Durante l’attacco sono state mobilitate le forze speciali. Il sindaco del comune in cui è stato compiuto l’attacco, Selim Cirpanoglu, ha detto che alcune persone che lavoravano nella struttura erano state tenute in ostaggio in un bar dentro a uno degli edifici. In base alle informazioni fornite da Yerlikaya, nell’attacco sono state uccise cinque persone e ne sono state ferite ventidue, di cui due in condizioni gravi. Sono stati uccisi anche l’uomo e la donna che avevano compiuto l’attacco, ha aggiunto sempre Yerlikaya.

La copertura dell’attacco sui media turchi comunque è stata molto limitata: nelle ore successive all’attacco sono state limitate anche tutte le principali piattaforme social, tra cui X, Facebook, YouTube e TikTok, ha detto NetBlocks, un gruppo che si occupa di monitorare l’affidabilità dell’accesso a Internet.

Finora l’attacco di mercoledì non è stato rivendicato da alcun gruppo, ma come era accaduto anche in passato le autorità turche lo hanno attribuito al PKK. Tra l’altro il giorno precedente uno stretto collaboratore del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahceli, aveva parlato della possibile liberazione del leader dell’organizzazione, Abdullah Öcalan, a patto che il PKK avesse cessato le proprie rivendicazioni. Öcalan è in carcere dal 1999 vicino a Istanbul in condizioni poco chiare.

Come ritorsione all’attacco di mercoledì, in serata l’esercito turco ha bombardato alcune basi del PKK. In un comunicato, il ministero della Difesa turco ha detto di aver distrutto 32 obiettivi in un attacco aereo nel nord dell’Iraq e della Siria, e di aver neutralizzato «un numero significativo di terroristi». Nel comunicato si legge che l’operazione è stata condotta «in ottemperanza del diritto legittimo all’autodifesa» e che gli attacchi aerei proseguiranno.