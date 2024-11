Le nuove nomine di Donald Trump, sempre tra i suoi fedelissimi

Mercoledì il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato altre due nomine in incarichi molto influenti della sua amministrazione, che si insedierà il prossimo 20 gennaio, e ne ha confermata una terza, di cui si parlava molto.

Trump ha scelto il deputato della Florida Matt Gaetz come procuratore generale degli Stati Uniti, l’equivalente (circa) del ministro della Giustizia, e Tulsi Gabbard, ex deputata che ha lasciato i Democratici ed è diventata una delle più convinte sostenitrici di Trump, come direttrice dell’intelligence. Inoltre ha confermato la scelta, anticipata dai media ma non ancora ufficializzata del senatore della Florida Marco Rubio come segretario di Stato, il ministro degli Esteri.

Sia Gaetz sia Gabbard sono considerati due fedelissimi di Trump, ma sono anche politici divisivi e piuttosto controversi.

In aggiornamento…