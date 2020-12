Il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr si è dimesso

Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, l’equivalente (circa) del ministro della Giustizia in Italia, la prossima settimana lascerà il suo incarico. A dare la notizia delle dimissioni di Barr è stato lunedì il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump.

Barr, considerato uno dei membri più influenti dell’amministrazione di Trump, nelle ultime settimane era entrato in contrasto con il presidente dopo aver riconosciuto che il dipartimento di Giustizia non aveva riscontrato brogli diffusi durante le elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020