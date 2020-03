Tulsi Gabbard si è ritirata dalle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali statunitensi

Tulsi Gabbard, deputata delle Hawaii, si è ritirata dalle primarie Democratiche per le elezioni presidenziali statunitensi dando il suo sostegno all’ex vice presidente Joe Biden, che rimane a questo punto l’unico candidato insieme a Bernie Sanders. Gabbard, che ha 39 anni ed è un’ex maggiore dell’esercito, non aveva mai avuto possibilità di vittoria, ed era rimasta quasi sempre sotto l’1 per cento dei voti negli stati in cui si era votato finora. Nella sua carriera politica aveva sostenuto posizioni controverse, incontrando per esempio il dittatore siriano Bashar al Assad ed esprimendosi contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma era considerata politicamente più vicina a Sanders che a Biden.