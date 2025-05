Hamas ha detto che rilascerà Edan Alexander, l’ultimo ostaggio statunitense ancora in vita tra quelli rapiti il 7 ottobre 2023

Domenica sera il gruppo radicale palestinese Hamas ha annunciato che libererà Edan Alexander, soldato 21enne con doppia cittadinanza israeliana e statunitense e l’ultimo ostaggio statunitense ancora in vita tra quelli rapiti il 7 ottobre 2023. Il capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, non ha precisato quando avverrà il rilascio, ma secondo una fonte dell’amministrazione di Donald Trump citata dal New York Times accadrà prima della visita del presidente in Arabia Saudita, programmata per martedì.

La liberazione di Alexander rappresenterebbe un passaggio significativo per facilitare ulteriori negoziati e gestire la grave crisi umanitaria in corso a Gaza. Da più di due mesi il governo israeliano blocca totalmente l’ingresso di cibo e di medicine nella Striscia: le scorte di medicinali messe insieme durante il cessate il fuoco si sono molto ridotte, quelle di cibo sono praticamente esaurite.

Nato a Tel Aviv ma cresciuto nello stato americano del New Jersey, al momento del sequestro Alexander prestava servizio in un’unità d’élite dell’esercito israeliano, vicino al confine con Gaza. Fu catturato da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre di due anni fa: in totale il gruppo sequestrò 251 persone. Secondo le autorità israeliane 59 ostaggi si trovano ancora nella Striscia di Gaza, ma si stima che solo 24 di loro siano ancora vivi.

