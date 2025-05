L’esercito israeliano ha iniziato a richiamare decine di migliaia di riservisti per ampliare le operazioni nella Striscia di Gaza

L’esercito israeliano ha iniziato a richiamare decine di migliaia di riservisti per espandere le proprie azioni militari nella Striscia di Gaza, dove ha preso il controllo di una gran parte di territorio a partire dal 18 marzo, con la fine del cessate il fuoco con Hamas. Secondo fonti dei media israeliani, domenica il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato il piano dell’esercito, che dovrebbe iniziare dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump in Medio Oriente la prossima settimana e dovrebbe durare dei mesi. Per mobilitare i riservisti l’esercito ha bisogno dell’approvazione del gabinetto di sicurezza: molti di loro sono già stati richiamati in combattimento cinque o sei volte dall’inizio della guerra a Gaza.

Dalla ripresa delle operazioni di terra nella Striscia di Gaza, Israele ha fatto scappare centinaia di migliaia di persone palestinesi dalle loro città, e da più di due mesi blocca completamente l’entrata di cibo e medicine nella regione. Secondo fonti militari di Haaretz, la maggior parte dei riservisti andrà a sostituire dei soldati di leva attualmente mobilitati lungo il confine con il Libano e in Cisgiordania: i soldati di leva invece saranno spostati a Gaza.

