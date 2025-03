Più di 200 persone sono state uccise in un nuovo grande attacco israeliano su Gaza

Nella notte tra lunedì e martedì l’esercito israeliano ha compiuto un nuovo grande bombardamento in varie zone della Striscia di Gaza: secondo le prime stime del ministero della Salute della Striscia, sono state uccise più di 200 persone palestinesi. È il più grande attacco di Israele sulla Striscia di Gaza da quando il 19 gennaio era iniziato il cessate il fuoco con Hamas. I bombardamenti si sono concentrati sulle città di Gaza, Rafah e Khan Yunis.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l’attacco è stato ordinato a causa del «ripetuto rifiuto» di Hamas «di liberare i nostri ostaggi» e di accettare la proposta mediata dagli Stati Uniti per estendere la prima fase del cessate il fuoco. «Israele d’ora in poi agirà contro Hamas con una forza militare crescente», si legge nella dichiarazione.

La prima fase del cessate il fuoco prevedeva la sospensione dei combattimenti, il rilascio da parte di Hamas di alcune delle persone prese in ostaggio nell’attacco del 7 ottobre 2023, e la liberazione da parte di Israele di molti detenuti palestinesi. La prima fase era scaduta il 2 marzo, e Israele finora si è rifiutato di procedere con i colloqui per accordarsi sulla seconda fase, in cui dovrebbero essere negoziati il ritiro da Gaza e la fine dei bombardamenti.

Ha invece proposto un prolungamento della prima fase, con il sostegno dell’amministrazione statunitense di Donald Trump. Il piano degli Stati Uniti, detto “piano Witkoff” dal nome di Steve Witkoff, l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, prevede un’estensione temporanea del cessate il fuoco, durante cui Hamas dovrebbe rilasciare la metà degli ostaggi israeliani che ancora tiene prigionieri, senza nessuna garanzia per una fine permanente delle ostilità (attualmente Hamas ha ancora 59 ostaggi, 35 dei quali si ritiene che siano morti). È un piano molto sfavorevole per Hamas, che finora lo ha rifiutato categoricamente.

Israele sta spingendo per non procedere con la seconda fase perché non vuole rinunciare del tutto alla propria presenza militare nella Striscia, dove continua a occupare alcune zone cuscinetto. In risposta al rifiuto di Hamas di prolungare la fase uno, il 2 marzo Israele aveva bloccato l’accesso di tutte le merci e degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Pochi giorni dopo aveva anche ordinato alla Israel Electric Corporation (IEC), la principale compagnia che fornisce energia elettrica a Israele e ai territori palestinesi, di interrompere del tutto la fornitura verso la Striscia di Gaza, nel tentativo di forzare Hamas a cedere sulle richieste israeliane nei negoziati in corso.