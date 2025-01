L’inizio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è stato posticipato

Il cessate il fuoco nella Striscia Gaza sarebbe dovuto cominciare il 19 gennaio alle 8:30 (le 7:30 ora italiana), ma finora non è successo. Il problema è che Hamas non ha ancora comunicato a Israele i nomi dei tre ostaggi che secondo l’accordo dovrebbero essere liberati oggi. Hamas ha confermato di non averlo fatto citando «ragioni tecniche», ma in un comunicato ha detto di voler rispettare i termini dell’accordo. Intanto, il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che Israele continuerà ad attaccare la Striscia finché il cessate il fuoco non entrerà effettivamente in vigore.

L’accordo per sospendere i combattimenti è stato approvato in via definitiva da Hamas e dal governo israeliano il 17 gennaio, dopo mesi di difficili negoziazioni mediate da altri paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Qatar. È diviso in tre fasi, ma per ora sono stati concordati i dettagli solo della prima, che dovrebbe durare 42 giorni. In questo periodo dovrebbero essere sospesi i combattimenti nella Striscia, Hamas dovrebbe liberare 33 ostaggi israeliani (non è chiaro se vivi oppure se saranno restituiti anche dei corpi) e Israele dovrebbe rilasciare centinaia di detenuti palestinesi.

Secondo l’accordo le truppe israeliane dovrebbero iniziare a spostarsi gradualmente verso est, ossia verso il confine con Israele. A partire dal settimo giorno i civili palestinesi dovrebbero cominciare a tornare verso il nord della Striscia, cosa che per mesi Israele ha sistematicamente impedito con violente operazioni militari. Sempre durante la prima fase dovrebbe aumentare notevolmente la consegna di aiuti umanitari nella Striscia: dovrebbe essere permesso l’ingresso di centinaia di camion al giorno, molti più dei 40 o 50 al giorno attualmente accettati da Israele.

I negoziati per la seconda fase del cessate il fuoco dovrebbero cominciare 16 giorni dopo l’inizio della prima. Sabato sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un videomessaggio di circa 10 minuti in cui dice che i combattimenti potrebbero riprendere se i negoziati si riveleranno infruttuosi: «Se dovremo tornare a combattere, lo faremo in modi nuovi e con grande forza».