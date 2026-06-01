L’ingegnere di Google accusato di avere usato dati di Google per vincere scommesse

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Michele Spagnuolo, un ingegnere italiano di 36 anni che lavora da Google, è stato accusato dal dipartimento di Giustizia statunitense di aver usato informazioni interne all’azienda per vincere delle scommesse sul sito Polymarket, guadagnando 1,2 milioni di dollari (circa 1 milione di euro). Polymarket è una piattaforma di mercato predittivo su cui si possono fare scommesse di ogni genere: è diventata molto famosa negli ultimi mesi per grossi casi di sospetto insider trading, cioè scommesse truffaldine, e diversi paesi tra cui l’Italia l’hanno bloccata.

Spagnuolo, che abita in Svizzera, è stato arrestato mercoledì mentre si trovava a New York, e poi rilasciato su una cauzione da 2,25 milioni di dollari. È accusato di frode e riciclaggio di denaro.

Secondo l’accusa, Spagnuolo avrebbe usato dati riservati sulle ricerche degli utenti di Google per fare scommesse sui personaggi che sarebbero poi risultati tra i più cercati del 2025. Complessivamente le sue scommesse varrebbero circa 2,7 milioni di dollari. Le puntate sarebbero state fatte con lo pseudonimo “AlphaRaccoon”: per il dipartimento questo account riceveva e trasferiva i soldi da e verso un portafoglio di criptovalute registrato a nome di Spagnuolo.

L’anno scorso già alcuni utenti di Polymarket si erano resi conto degli strani movimenti di AlphaRaccoon: a dicembre del 2025 per esempio Jeong Haeju, un trader di Polymarket e ingegnere di Meta, aveva notato le vincite particolarmente insolite dell’account AlphaRaccoon e in un post pubblicato su X aveva sostenuto che difficilmente quei risultati potevano essere attribuiti alla fortuna. Haeju aveva quindi ipotizzato che dietro l’account ci fosse qualcuno con accesso a dati interni di Google. Il messaggio aveva ottenuto milioni di visualizzazioni ed era stato ampiamente condiviso.

Tra le previsioni che avevano attirato più attenzione c’era quella sul cantante D4vd, indicato da AlphaRaccoon come la persona più cercata dell’anno nonostante sui mercati di Polymarket fosse considerato un esito molto improbabile. Dopo che su X si era discusso del caso di AlphaRaccoon, l’account era sparito da Polymarket ed era stato sostituito con un codice alfanumerico.

Google ha detto che i dati utilizzati da Spagnuolo erano accessibili attraverso uno strumento interno a disposizione dei dipendenti autorizzati, ma che il loro utilizzo per effettuare scommesse costituisce una grave violazione delle regole aziendali. L’azienda ha aggiunto di aver sospeso Spagnuolo. Polymarket ha dichiarato di aver collaborato con la procura federale di New York e con le autorità di vigilanza che stanno indagando sul caso.

Ad aprile c’era stato un caso simile di insider trading molto raccontato dai giornali. Gannon Ken Van Dyke, un soldato che aveva partecipato alla cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, era stato arrestato con l’accusa di aver scommesso 32.500 dollari sul fatto che Maduro sarebbe stato destituito entro il 31 gennaio del 2026. Il soldato avrebbe vinto più di 400mila dollari.

– Leggi anche: La grande espansione di Polymarket negli Stati Uniti