Secondo i primi exit poll delle elezioni in Albania, il primo ministro Edi Rama è in netto vantaggio

Secondo i primi exit poll pubblicati domenica immediatamente dopo la chiusura dei seggi in Albania, il Partito Socialista dell’attuale primo ministro Edi Rama avrebbe ottenuto il 51,8 per cento dei voti, pari a 79 seggi in parlamento, 8 in più di quelli necessari per ottenere la maggioranza. Il Partito Democratico guidato da Sali Berisha, il principale avversario di Rama, avrebbe ottenuto invece il 38 per cento dei voti (54 seggi).

Gli exit poll vanno presi con molta cautela: sono il risultato di sondaggi fatti direttamente ai seggi, con campioni ridotti e che danno soltanto un’idea indicativa di quale sarà il risultato finale.

Se Rama dovesse vincere, diventerebbe il politico che è rimasto al potere per più tempo nella storia dell’Albania dopo il dittatore comunista Enver Hoxha, morto nel 1985.

– Leggi anche: Edi Rama ci riprova