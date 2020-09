I risultati delle elezioni amministrative

Alle 9 inizierà lo scrutinio delle elezioni amministrative nei quasi mille comuni in cui si è votato fra domenica e lunedì, dopo che ieri sono state scrutinate le schede del referendum sul numero dei parlamentari e delle elezioni regionali (qui trovate una sintesi dei risultati alle regionali, qui i dati definitivi sul referendum). Si è votato in quasi mille comuni, tra cui 15 capoluoghi e città importanti come Venezia, Trento, Reggio Calabria, Matera e Mantova: i risultati arriveranno nel corso della mattinata. Inevitabilmente, poi, oggi sarà anche una giornata di analisi, commenti e reazioni sui risultati di ieri. Il Post seguirà la giornata con un liveblog, che trovate qui sotto.

(per leggere gli ultimi aggiornamenti serve ricaricare la pagina)

***

8.55 – Da ieri sera sta circolando molto una dichiarazione a metà fra l’auspicio e la previsione fatta da Matteo Salvini qualche settimana fa: «mi pongo l’obiettivo del sette a zero», aveva detto a proposito delle sette regioni che avrebbero votato di lì a breve. In attesa della Valle d’Aosta, per ora è finita 3-3.

8.43 – Fra poco più di un quarto d’ora, invece, gli scrutatori di quasi mille comuni si riuniranno per il quarto giorno consecutivo per conteggiare le schede delle elezioni amministrative. Vanno tenuti d’occhio soprattutto i 15 comuni capoluogo: Chieti, Matera, Crotone, Reggio di Calabria, Lecco, Mantova, Fermo, Macerata, Andria, Trani, Arezzo, Bolzano, Trento, Aosta e Venezia. Inizierà stamattina anche lo spoglio delle regionali in Valle d’Aosta. In Sicilia e Sardegna le elezioni si terranno invece a ottobre.

Le regole del gioco sono le stesse di sempre: nei comuni sopra i 15mila abitanti se nessun candidato raggiunge il 50 per cento dei voti più uno si andrà al ballottaggio, da tenere fra due settimane. I dati ufficiali saranno aggiornati sul sito del ministero dell’Interno, mano a mano che arrivano.

8.37 – I giornali di stamattina sono tutti piuttosto allineati nella lettura dei risultati di ieri: meglio del previsto il PD, male il M5S nonostante la vittoria nel referendum, Matteo Salvini indebolito dalla sconfitta di Susanna Ceccardi in Toscana e dall’enorme consenso personale ottenuto da Luca Zaia in Veneto. Ma il titolo più bizzarro lo leggiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno (qui potete sfogliare le altre prime pagine).

8.31 – Buongiorno, ben ritrovati. Se ieri sera siete andati a letto presto, qui trovate un riassunto dei risultati pressoché definitivi delle elezioni regionali di ieri: per saperne di più potete leggere gli articoli dedicati alla Toscana, alla Puglia, al Veneto, alle Marche, alla Liguria e alla Campania. Qui, invece, trovate i risultati definitivi del referendum sul numero dei parlamentari.