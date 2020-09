I risultati delle elezioni regionali in Campania inizieranno ad arrivare solo dopo che sarà terminato lo spoglio dei voti del referendum costituzionale, ma sono usciti intanto i primi exit poll e instant poll. Secondo gli exit poll condotti dal Consorzio Opinio per la Rai, Vincenzo De Luca, presidente uscente del PD, avrebbe ottenuto tra il 54 e il 58 per cento, mentre Stefano Caldoro di Forza Italia avrebbe ottenuto tra il 23 e il 27 per cento. Secondo gli instant poll di YouTrend – cioè i sondaggi fatti con interviste telefoniche il giorno stesso del voto – De Luca avrebbe ottenuto tra il 52 e il 56 per cento, mentre Caldoro tra il 26 e il 30 per cento.

– Leggi anche: I risultati delle elezioni, in diretta

Il presidente della Campania è Vincenzo De Luca (PD) che si ripresenta per il centrosinistra in una coalizione con 15 liste, dopo un tentativo di alleanza, non riuscito, con il Movimento 5 Stelle sulla candidatura del ministro Sergio Costa. Il candidato del centrodestra, che invece si presenta con 6 liste, è Stefano Caldoro, ex viceministro all’Istruzione ed ex ministro per l’Attuazione del programma con Silvio Berlusconi: è stato indicato da Forza Italia, con qualche malumore tra gli alleati. È la terza volta che De Luca e Caldoro si sfidano alle regionali. Finora hanno vinto entrambi una volta (Caldoro nel 2010, De Luca nel 2015).

Per il M5S si presenta Valeria Ciarambino: è stata eletta come consigliera regionale nel 2015 ed è considerata molto vicina a Luigi Di Maio. In totale i candidati alla presidenza sono sette, compreso Giuliano Granato per Potere al Popolo.