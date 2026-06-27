Il marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella è disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo

Il marito della ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella è disperso nel lago di Vico vicino a Fiorò, una località del comune di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Per ora le informazioni sono poche e molto confuse: secondo le prime ricostruzioni Luigi Cavallari (questo il suo nome) si trovava su una barca insieme alla moglie. Non è chiaro se si sia tuffato o se sia caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco.

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