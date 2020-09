I risultati delle elezioni regionali, in ordine

Le prime proiezioni sui risultati delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre – che arrivano dopo la chiusura dei seggi e lo scrutinio del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari (ha vinto il Sì) – stanno mostrando alcuni risultati già certi, nonostante i dati parziali, altri su cui si possono fare previsioni con una certa sicurezza e altri ancora in bilico. Dai dati provvisori, comunque, i risultati sembrano essere meglio del previsto per il centrosinistra, che potrebbe vincere in tre regioni.

In Veneto ha stravinto Luca Zaia della Lega, che governa la regione dal 2010: secondo le prime proiezioni ha preso oltre il 70 per cento dei voti, con il candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni intorno al 16 per cento.

In Campania ha vinto il presidente uscente Vincenzo De Luca del Partito Democratico, dato dalle proiezioni intorno al 60 per cento: più dei candidati del centrodestra – Stefano Caldoro – e del M5S – Valeria Ciarambino – messi insieme.

In Toscana le prime proiezioni danno avanti il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, oltre il 46 per cento, con la candidata della Lega Susanna Ceccardi intorno al 42 per cento.

Anche in Puglia, regione che era considerata in bilico, le proiezioni danno avanti il presidente uscente Michele Emiliano del centrosinistra, oltre il 46 per cento, con lo sfidante del centrodestra Raffaele Fitto sotto il 40 per cento.

In Liguria il presidente uscente Giovanni Toti del centrodestra è avanti nelle proiezioni, intorno al 53 per cento, in nettissimo vantaggio rispetto al candidato del PD e del M5S Ferruccio Sansa, sotto il 40 per cento.

Nelle Marche il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli è intorno al 44 per cento, secondo le prime proiezioni, mentre quello del centrosinistra Maurizio Mangialardi è al 39 per cento.

La settima regione in cui si è votato è la Valle d’Aosta, dove lo scrutinio comincerà soltanto martedì mattina. Ci sono però degli exit poll, che danno la Lega primo partito sopra al 20 per cento, seguita dalla lista di centrosinistra Progetto Civico Progressista intorno al 15 per cento, poco avanti rispetto a Union Valdôtaine e un po’ di più rispetto a Centrodestra Valle d’Aosta, Vallée d’Aoste Unie e Alliance Valdôtaine.