Il Sì è molto avanti al referendum sul numero dei parlamentari

Il Sì è in largo vantaggio sul No al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari: lo scrutinio è ancora all’inizio, ma le prime proiezioni ed exit poll lo danno tra il 65 e il 70 per cento, confermando le previsioni prima del voto. Secondo l’ultima proiezione diffusa da Opinio per la Rai, il Sì è intorno al 68 per cento, e anche gli exit poll e instant poll di SWG per La7 e Quorum/YouTrend davano dati simili.

Lo scrutinio dei voti è iniziato alle 15, dopo la chiusura dei seggi, e per ora sono stati comunicati i risultati di qualche migliaio di sezioni (su oltre 60mila), e il Sì è al 70 per cento. Lo spoglio sarà piuttosto semplice e rapido – non ci sono preferenze o voti disgiunti – e avverrà prima di quello previsto per le elezioni regionali (lo scrutinio delle elezioni comunali si terrà invece domani mattina).

L’affluenza definitiva dovrebbe essere tra il 54 e il 55 per cento. I paragoni con referendum precedenti sono molto complessi: nel 2016 – quando andò a votare il 65 per cento degli aventi diritto – i seggi rimasero aperti un giorno solo, e nel 2006 e 2001 non furono associate importanti elezioni regionali.

Quorum/YouTrend ha fatto degli instant poll nelle regioni in cui si è votato anche per le regionali per SkyTG24: il Sì in Veneto è al 63-67 per cento; in Liguria al 65-69 per cento; in Toscana al 69-73 per cento; nelle Marche al 70-74 per cento; in Campania al 72-76 per cento; in Puglia al 70-74 per cento. In queste regioni l’affluenza per il referendum è stata generalmente più alta rispetto al resto d’Italia, e quindi potrebbero pesare di più.

Il referendum costituzionale, il quarto nella storia repubblicana, chiede agli elettori se sono d’accordo a ridurre un terzo dei parlamentari di Camera e Senato, modifica approvata in Parlamento nell’ottobre 2019 ma sottoposta a referendum per via delle norme speciali che regolano la modifica della Costituzione. A favore della riduzione, quindi al Sì, si sono espressi praticamente tutti i partiti rappresentati in Parlamento: soprattutto il Movimento 5 Stelle, il partito che controlla il maggior numero di seggi in Parlamento e sostiene l’attuale governo Conte, che da anni ne aveva fatto una storica battaglia. Un’eventuale vittoria del Sì, specie se con margine ampio, sarebbe quindi una vittoria politica sia per il M5S sia di riflesso per i suoi alleati del Partito Democratico (sebbene al suo interno una minoranza di dirigenti si sia espressa per il No).