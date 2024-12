Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno confermato di voler abolire il garante

Alle 22 si è conclusa la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle, che da giovedì hanno avuto di nuovo la possibilità di votare su alcune discusse modifiche allo statuto del partito richieste dalla cosiddetta “Assemblea costituente” di due settimane fa: tra queste la più rilevante a livello politico era l’abolizione della carica del “garante” – ricoperta dal fondatore Beppe Grillo dal 2017 – per cui era risultata a favore la maggioranza dei votanti.

Il risultato ha confermato i risultati della prima votazione, che si era tenuta al termine dell’Assemblea e di cui Grillo aveva però chiesto la ripetizione, secondo una possibilità prevista dallo statuto e nella speranza che non venisse raggiunto il quorum: gli iscritti hanno cioè dovuto votare di nuovo per cancellare la figura del garante, e l’80 per cento ha votato a favore dell’abolizione. Affinché il voto fosse valido avrebbe dovuto partecipare almeno metà degli iscritti, e così è stato: ha votato il 65 per cento, cioè 58mila persone sulle oltre 89mila aventi diritto.

A questa votazione si è arrivati dopo un lungo periodo di dissidi tra Grillo e il leader del partito, Giuseppe Conte, il quale aveva iniziato un processo di rinnovamento del partito dopo una fase politica di risultati elettorali deludenti e un evidente calo di consensi: Conte aveva messo in discussione alcuni valori fondanti del Movimento e con l’Assemblea e le votazioni probabilmente puntava a liberarsi di Grillo, il quale ha invitato gli iscritti a non votare, ma piuttosto ad «andare a funghi». Commentando l’esito del voto, Conte ha detto: «Ora si volta pagina».

Già non erano chiare le conseguenze sul Movimento della prima votazione, e allo stesso modo non si sa bene cosa succederà ora. Non si sa cioè in che modo queste proposte di cambiamento verranno effettivamente recepite, chi si occuperà di integrare, correggere o riscrivere alcune parti dei regolamenti interni, e soprattutto in che modo le indicazioni sul programma e sulle alleanze politiche verranno attuate.

– Leggi anche: È ancora difficile capire come cambierà il Movimento 5 Stelle

Tra i vari quesiti su cui dovevano esprimersi di nuovo gli iscritti c’erano anche la possibilità di modificare il nome e il simbolo del partito, previa votazione degli iscritti stessi, e alcuni cambiamenti per il ruolo di presidente.

Non hanno rivotato invece sull’altra grossa questione sollevata nella scorsa votazione: la cancellazione del limite dei due mandati, cioè l’impossibilità per i politici del Movimento di essere eletti più di due volte. Due settimane fa la maggioranza degli iscritti aveva votato per la sua abolizione, una decisione che cambia molto lo spirito del Movimento. Fin dalla sua fondazione, il Movimento aveva imposto ai suoi membri eletti in cariche pubbliche, dal parlamento ai consigli comunali, di fare al massimo due mandati: era un modo per evitare che per chi veniva eletto la politica diventasse una professione, in linea con le aspirazioni populiste del partito. Nel corso degli anni, però, questo ha provocato enormi problemi di ricambio della classe politica del M5S, che ha perso molti dei suoi dirigenti più noti.

Di fatto questi tre elementi (il nome, il simbolo e il limite dei due mandati) erano i «tre pilastri» di cui Beppe Grillo ad agosto aveva detto che non erano «in nessun modo negoziabili, e non possono essere modificati a piacimento». In un video pubblicato qualche giorno fa su Youtube, in cui si mostrava alla guida di un carro funebre, Grillo ha esortato la dirigenza del partito a rifarsi un altro simbolo e ha detto che «il Movimento è morto».

Il rapporto tra Conte e Grillo ha avuto momenti di tensione fin dall’inizio. Grillo ha sempre visto con un certo fastidio il crescente consenso di Conte tra i militanti del M5S e il cattivo risultato del M5S alle elezioni europee di inizio giugno ha però fatto precipitare la situazione. Il partito per la prima volta aveva preso meno del 10 per cento dei consensi in un’elezione nazionale e relegato in un ruolo minore all’interno del centrosinistra: durante uno spettacolo teatrale, il 17 giugno, Grillo ironizzò dicendo che aveva preso più voti Silvio Berlusconi da morto che Conte da vivo. E poco dopo Conte annunciò l’avvio di «un percorso rigenerativo» per rilanciare il M5S, che è culminato nell’Assemblea di due settimane fa e nel voto di questi giorni.

– Leggi anche: Da dove arriva la lite tra Conte e Grillo