Cosa convince e cosa no della riforma della Corte dei conti

Vengono anche ridotti di fatto i termini della prescrizione: con la riforma scatterebbe a cinque anni dal fatto compiuto, indipendentemente da quando la Corte viene a conoscenza del danno e da eventuali condotte che tentano di occultarlo. Finora, se la Corte scopriva che il funzionario pubblico aveva in un modo o nell’altro nascosto il danno, il conteggio della prescrizione iniziava dal momento della scoperta: con l’approvazione della riforma non sarà così, e i cinque anni verranno conteggiati sempre dal momento dell’atto.

Vengono poi ridotte le multe e le pene per gli illeciti amministrativi perseguibili dalla Corte. Esclusi i casi di dolo, con la riforma la cifra che il funzionario pubblico sanzionato deve risarcire non potrà essere superiore al 30 per cento dell’ammanco presunto, e comunque questo importo non potrà essere superiore al doppio della retribuzione annua lorda percepita da quel funzionario nel momento in cui ha commesso l’azione incriminata. Tutte queste attenuazioni della punibilità delle condotte dei funzionari pubblici e dei politici si applicheranno anche ai procedimenti in corso non ancora conclusi.

La riforma estende inoltre i casi in cui le amministrazioni pubbliche possono chiedere alla Corte dei conti pareri preventivi in alcuni procedimenti, anche quelli connessi al PNRR. Questa novità è in apparente contraddizione con una precedente norma del 2023 con cui il governo aveva notevolmente limitato i poteri di controllo della Corte sull’attuazione del Piano, eliminando di fatto la prerogativa del controllo concomitante, cioè quello che i giudici contabili possono esercitare in corso d’opera e non solo a progetti conclusi.

Il senso di questa apparente contraddizione si chiarisce, però, analizzando nel complesso la riforma. Questa infatti prevede anche un principio di silenzio assenso: se la sezione competente della Corte non risponde alla richiesta di parere preventivo entro 30 giorni, l’amministrazione pubblica è automaticamente autorizzata a seguire l’indirizzo che preferisce. In questo modo, se anche poi dovessero verificarsi degli illeciti, sarebbe molto difficile considerarli come conseguenza di una colpa grave, e dunque sarebbero in sostanza non perseguibili. Questo è uno dei punti più controversi della riforma: verosimilmente tutte le amministrazioni, locali e centrali, saranno indotte a chiedere in continuazione una grande mole di pareri, sia per tutelarsi, sia perché di fatto si dovrebbe ottenere in tempi rapidi un’autorizzazione a procedere, vista l’impossibilità della Corte di processare tutte le richieste.

È una questione su cui anche il Servizio Bilancio della Camera, cioè l’ufficio tecnico che esamina gli effetti finanziari delle proposte di legge in via di approvazione, ha chiesto dei chiarimenti al governo, affinché assicuri che questa attività consultiva «possa essere svolta dalla Corte dei conti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». In sostanza si teme che la Corte non abbia abbastanza personale per soddisfare le moltissime richieste che verosimilmente le verranno inviate.

I chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio al governo erano attesi per martedì: nella seduta della commissione Bilancio però il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha sorvolato su questo punto, dando invece le spiegazioni richieste su altri aspetti.

Infine la riforma attribuisce al governo una delega per ridefinire le articolazioni territoriali, le gerarchie della Corte e le funzioni specifiche dei magistrati che vi sono impiegati, introducendo per i giudici il divieto del passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Le opposizioni, e lo stesso presidente della Corte dei conti, contestano che questa delega sia di dubbia costituzionalità: sia perché darebbe al governo indicazioni troppo generiche, sia perché introdurrebbe una gerarchizzazione esasperata delle procure, con una subordinazione dei magistrati regionali a quella generale.

Secondo i critici della riforma, il tentativo di introdurre una maggiore omologazione nell’orientamento delle varie procure a livello nazionale violerebbe il principio di indipendenza della magistratura.