I risultati delle elezioni regionali in Veneto inizieranno ad arrivare solo dopo che sarà terminato lo spoglio dei voti del referendum costituzionale, ma nel frattempo stanno arrivando i primi dei sondaggi tra gli elettori. Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai il presidente uscente Luca Zaia, della Lega, avrebbe ottenuto tra il 72 e il 76 per cento mentre Arturo Lorenzoni, attuale vicesindaco di Padova e candidato del Partito Democratico, avrebbe ottenuto tra il 16 e il 20 per cento.

Simili risultati vengono prospettati dagli instant poll di YouTrend – sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto – secondo cui Zaia avrebbe ottenuto tra il 70 e il 74 per cento, mentre Lorenzoni tra il 16 e il 20 per cento.

Da mesi Zaia è considerato il netto favorito: la sua popolarità è aumentata molto durante il picco della pandemia da coronavirus, quando si è mosso in modo autonomo e differente rispetto alle posizioni del suo stesso segretario. Va comunque tenuto presente che, a parte una breve esperienza negli anni Novanta, in Veneto ha sempre amministrato il centrodestra. La rielezione di Zaia potrebbe non rappresentare una piena vittoria per il segretario della Lega, Matteo Salvini: Zaia è considerato uno dei suoi più credibili rivali all’interno del partito.

Alle 23 di ieri sera l’affluenza alle regionali in Veneto è stata del 46,13 per cento, la più alta fra le regioni che rieleggono il governo locale.