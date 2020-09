I risultati delle elezioni regionali in Toscana arriveranno dopo le 15: alla chiusura dei seggi, infatti, inizierà innanzitutto lo spoglio dei voti del referendum costituzionale, e poi si procederà a scrutinare le schede delle elezioni regionali. A cominciare dalle 15, però, potranno essere diffusi exit poll e altre consultazioni dell’elettorato. I principali candidati alla presidenza della regione sono due: Eugenio Giani del PD per il centrosinistra, Susanna Ceccardi della Lega per il centrodestra.

Durante questa campagna elettorale, le regionali in Toscana sono state forse le elezioni più raccontate. La regione, considerata insieme all’Emilia-Romagna una “roccaforte” della sinistra, è stata mostrata dai sondaggi come contendibile. Eugenio Giani ha 61 anni ed è un politico toscano di lungo corso. Susanna Ceccardi, 33 anni, dal 2016 è sindaca di Cascina, comune in provincia di Pisa dove fino a quel momento c’erano stati soltanto sindaci del PDS, dei DS e del PD.

La Toscana è l’unica regione in Italia che prevede la possibilità del ballottaggio nelle consultazioni regionali. La legge regionale del 2014 (il cosiddetto “toscanellum”), oltre alla possibilità di esprimere un voto disgiunto, stabilisce l’ipotesi di doppio turno tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti senza raggiungere il 40 per cento. In questo caso, i due candidati più votati andranno al ballottaggio il 4 e 5 ottobre.