Il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli è molto avanti alle elezioni regionali nelle Marche: lo scrutinio è ancora in corso, ma secondo le proiezioni e i dati parziali ha un vantaggio di circa tredici punti percentuali su Maurizio Mangialardi del Partito Democratico.

Sempre secondo le proiezioni Gian Mario Mercorelli, il candidato del Movimento 5 Stelle, è molto indietro, intorno al 10 per cento. Per ora, sono state scrutinate 250 sezioni su 1576: Acquaroli (Fratelli d’Italia) è al 46,4 mentre Maurizio Mangialardi al 36,4 per cento.

Le Marche sono considerate una “regione rossa” ma già i sondaggi fatti prima del voto prevedevano che il centrodestra sarebbe stato in vantaggio. È l’unica regione che in questa tornata elettorale è passata dal centrosinistra al centrodestra: nelle altre in cui si pensava fosse possibile, Toscana e Puglia, ha vinto il centrosinistra.

Mangialardi è del Partito Democratico, ha 55 anni ed è l’attuale sindaco di Senigallia. Francesco Acquaroli ha 46 anni, è stato sindaco di Potenza Picena fino al 2018 e adesso è deputato di Fratelli d’Italia. Si era candidato anche a eurodeputato nel 2019, ma non era stato eletto.

Il PD e il M5S avevano tentato fino all’ultimo di stringere un’alleanza elettorale nella regione, ma nonostante le trattative andate avanti fino a oltre metà agosto non era stato possibile trovare un accordo. Alla fine alcuni fuoriusciti del M5S marchigiano sono confluiti sia nelle liste a favore di Mangialardi sia in quelle a favore di Acquaroli.